Un ancien employé de l'Onu condamné à 15 ans pour avoir drogué et violé plusieurs femmes

Un ancien employé des Nations Unies a été condamné jeudi, par un tribunal à New York, à 15 ans de prison pour avoir drogué et violé plusieurs femmes pendant près de deux décennies de missions humanitaires menées au Moyen-Orient. Karim Elkorany a agressé sexuellement au moins 20 femmes, dont la plupart étaient des proches, durant des voyages de travail en Irak, en Égypte et aux États-Unis.