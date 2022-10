Onze morts lors d'un concert de Fally Ipupa dans le plus grand stade de Kinshasa

Onze personnes - neuf spectateurs et deux policiers - sont mortes samedi soir dans une bousculade lors d'un concert du musicien congolais Fally Ipupa dans le plus grand stade de Kinshasa, a indiqué dimanche le ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, en mettant en cause les organisateurs.