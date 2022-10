"Si Bolsonaro est élu, ce sera l'apocalypse" : des autochtones du Brésil de passage en Belgique pour alerter ls autorités sur les menaces qui pèsent sur l'Amazonie

La semaine passée, six représentants de tribus amazoniennes ont fait le déplacement du Brésil jusqu'en Belgique pour attirer l'attention des dirigeants belges et européens sur le danger encourus par la planète si l'Amazonie continuait à être endommagée par la déforestation, la pollution et les travaux d'extraction de minerais. Invités par l'association française Jiboiana et l'influenceur Vinz Kanté, les autochtones ont rencontré des responsables européens, la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi, la princesse Esmeralda de Belgique et ont pris part à la marche pour le climat du 23 octobre.

"La déforestation, la pollution des eaux, la disparition des animaux et des plantes médicinales sont une réalité. Ce n'est pas parce que que ça se passe en Amazonie, au Brésil que ça ne doit pas préoccuper le reste de la planète car les conséquences d'une disparition de l'Amazonie seraient mondiales. C'est pour cette raison que nous avons fait ce voyage pour alerter les autorités européennes", explique Busa Huni Kuin, du village de Caucho, enseignant et militant. "Tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui se passe au Brésil, à commencer par les Européens. L'Europe est un des plus gros importateurs de minerais et encourage l'agrobusiness et achetant des produits brésiliens. L'Europe a un grand rôle à jouer pour nous aider à préserver nos territoires", précise Sam Saeté Mawé, étudiante en biologie.

"Nous les peuples autochtones, nous vivons en harmonie avec la nature. Le gouvernement nous accuse d'être responsables du faible développement économique du Brésil et peut compter sur la complicité d'une partie du peuple brésilien. Depuis l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, la destruction des forêts s'est accélérée et la pollution des rivières s'est aggravée. Une apocalypse est en train de se produire. SI rien ne change, on ne pourra pas revenir en arrière", précise Thaline Iny Karajà, jeune militante brésilienne.

A la veille du second tour de l'élection présidentielle, les représentants des peuples de l'Amazonie ne cachent pas leur inquiétude en cas de défaite de Lula face à Bolsonaro. "Le gouvernement de Bolsonaro a fait passer des lois qui violent nos droits. Si Bolsonaro est à nouveau élu, quatre nouvelles lois aux conséquences désastreuses pour la nature et nos peuples risqueraient d'entrer en application et ce serait dramatique", souligne-t-elle.