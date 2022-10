Au moins 130 morts dans l'effondrement d'un pont en Inde

En Inde, le bilan des tués dans l'effondrement d'un pont piétonnier suspendu au-dessus d'une rivière dans l'Etat du Gujarat est passé à au moins 132 victimes, selon le décompte communiqué par un porte-parole de la police à divers médias, dont The Times of India. Le média NBTV évoque lui un décompte de 141 morts et 177 personnes secourues. Mais des centaines d'autres seraient encore portées disparues et blessées.