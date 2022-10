Joe Biden menace les majors pétrolières de taxer leurs superprofits si elles ne font pas baisser les coûts de l'énergie

Le président Joe Biden va exhorter lundi les majors pétrolières à réinvestir leurs bénéfices pour faire baisser les prix de l'énergie et envisage, si elles ne le font pas, de demander au Congrès de taxer leurs superprofits.

Selon un responsable de la Maison Blanche, M. Biden va de nouveau presser les grandes compagnies de pétrole et de gaz "à investir leurs bénéfices record afin d'abaisser les coûts de l'énergie pour les familles américaines et accroître leur production". "Si elles ne le font pas, il demandera au Congrès d'envisager de les taxer et de les soumettre à d'autres restrictions", a-t-il ajouté.

À une semaine des élections de mi-mandat et alors que les Américains sont mécontents de l'inflation et de la hausse des prix de l'essence à la pompe, le président démocrate va de nouveau faire pression sur les géants américains des hydrocarbures pour qu'ils aident à juguler la hausse des coûts de l'énergie.

Les prix de l'essence à la pompe restent élevés pour les automobilistes américains même s'ils se sont repliés ces derniers mois après avoir atteint des records au printemps passant au-dessus de 5 dollars le gallon (3,78 litres).

Pour tempérer la hausse, provoquée notamment par la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, gros producteur de pétrole et de gaz, l'administration démocrate a déversé sur le marché quelque 180 millions de barils de brut, puisés, dans un geste sans précédent, dans ses réserves stratégiques.

Joe Biden a, à plusieurs reprises, pointé du doigt les majors pétrolières, accusées d'avoir engrangé des profits colossaux, avec la hausse des cours du brut, sans tenter de "soulager les ménages".

Le prix moyen du gallon d'essence s'établissait lundi à 3,76 dollars, selon l'association automobile américaine (AAA).