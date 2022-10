Lula élu président au Brésil: "Le Brésil a besoin de paix, d'unité et d'une Amazonie en vie", annonce Lula

"Le Brésil a besoin de paix et d'unité", a déclaré Lula, dimanche au soir de son élection à la présidence, ajoutant que son pays était "de retour" sur la scène internationale et ne voulait plus être un "paria".