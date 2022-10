Un homme mange gratuitement dans un restaurant pendant six ans: le roi de la "simpa" se fait arrêter

L'histoire peut prêter à sourire mais elle est pourtant vraie. En Espagne, un homme âgé de 47 ans a pu pendant six ans manger gratuitement au restaurant, mais son petit manège a fini par s'arrêter et a fait grand bruit à Saragosse.

Antonio Miguel Grimal Marcol, un espagnol de 47 ans, se rendait depuis six ans de temps à autre au restaurant et mangeait son repas et finissait à chaque fois en refusant de régler l'addition au moment du paiement. Le restaurateur appelait bien évidemment la police et quand les agents des forces de l'ordre débarquaient sur place, l'homme acceptait tout naturellement d'être emmené au poste sans résistance.

On l'a surnommé le roi de la "simpa", ce qui signifie refus de payer en espagnol. L'homme était toujours relâché parce que la nature de son "crime" n'était qu'un délit mineur. En Espagne, la justice sanctionne très rarement ce genre d'infraction, il n'était donc pas poursuivi... Antonio se sentait donc intouchable. Dans le pire des mondes, il aurait payé une très faible amende ou aurait été interdit de fréquenter le restaurant qu'il avait arnaqué.

Mais en juillet dernier, l'escroc des restaurants a un peu abusé et s'est fait arrêter six fois dans la même semaine selon le média ElCaso. Le juge en charge de son jugement à donc décidé de le condamner à 15 jours de prison pour qu'il ne recommence pas... Et surtout pour qu'il comprenne la leçon. Depuis, le roi de la "simpa" n'a plus été vu essayant d'arnaquer des restaurateurs. Par ailleurs, il est devenu célèbre dans la ville de Saragosse.