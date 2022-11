Céréales ukrainienne : Macron accuse la Russie de mettre en danger la sécurité alimentaire, Erdogan "confiant" après avoir parlé à Poutine

"Les deux présidents ont évoqué la suspension par la Russie de la mise en œuvre de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par corridor maritime. Le chef de l'Etat a dénoncé une décision unilatérale de la Russie qui nuit de nouveau à la sécurité alimentaire mondiale", a rapporté un communiqué de l'Elysée.

L'accord international impliquant l'Ukraine et la Russie avait été conclu en juillet sous l'égide de la Turquie et de l'ONU et arrive à échéance le 19 novembre.

Pour prévenir une grave crise alimentaire, notamment en Afrique, il a permis l'exportation de plus de 9,7 millions de tonnes de céréales ukrainiennes, coincées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit le 24 février.

La Russie a annoncé samedi qu'elle "suspendait" sa participation à l'accord, après avoir accusé Kiev d'une attaque "massive" de drones sur sa flotte en Crimée annexée. Lundi, Moscou a mis en garde contre le "danger" de continuer la navigation le long du corridor sans son accord.

Erdogan "confiant" après avoir parlé à Poutine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit "confiant" après un entretien téléphonique mardi avec son homologue russe Vladimir Poutine à propos de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, après un retrait de Moscou de ce dispositif. La Russie a annoncé samedi qu'elle "suspendait" sa participation à l'accord, après avoir accusé Kiev d'une attaque de drones sur sa flotte en Crimée.

"Au cours de l'entretien, le président Erdogan s'est dit confiant au sujet de la coopération de toutes les parties pour trouver une solution dans ce dossier", a indiqué mardi la présidence dans un communiqué.

M. Erdogan, qui offre régulièrement sa méditation entre Kiev et Moscou depuis le début du conflit le 24 février, a estimé que le fait de résoudre la question de l'accord sur l'exportation de céréales pourrait encourager les deux belligérants à retrouver le chemin des négociations de paix.

Selon le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu, le président Erdogan doit également s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky "dans les jours qui viennent".

"Nous pensons que nous allons surmonter cela", a ajouté le ministre, au sujet des difficultés liées à l'accord sur les céréales signé à Istanbul le 19 juillet sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, qui selon lui "profite à tout le monde".

Cet accord, qui vise à prévenir une grave crise alimentaire notamment en Afrique en impliquant l'Ukraine et la Russie, arrive à échéance le 19 novembre.