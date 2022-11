Guerre en Ukraine : quand Biden perd son sang froid au téléphone avec Zelensky

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Joe Biden et Volodymyr Zelenskyy se téléphonent à chaque fois que les États-Unis annoncent un nouveau programme d'assistance militaire destiné à Kiev. Mais, en juin, un appel téléphonique entre les deux dirigeants s'est déroulé différemment des précédents, révèle le média américain NBC sur base des témoignages de quatre sources ayant pris connaissance du contenu de l'appel.

Le président américain avait à peine fini d'annoncer à son homologue ukrainien qu'il venait de débloquer un milliard de dollars supplémentaires d'aide militaire que Zelensky a commencé à énumérer toute l'aide supplémentaire dont il avait besoin et qu'il n'obtenait pas. A en croire NBC, le Démocrate a alors perdu son sang-froid. Joe Biden a rappelé, en haussant la voix, que le peuple américain était très généreux, et que son administration et l'armée américaine travaillaient dur pour aider l'Ukraine. Il a ensuite demandé à Zelenskyy de montrer un peu plus de gratitude.

Dans ce même article, le média américain stipule que, selon les responsables de l'administration, les relations entre les deux hommes n'ont fait que s'améliorer depuis ce fameux appel téléphonique. Volodymyr Zelenskyy a même fait une déclaration louant les États-Unis pour leur aide généreuse.

Si personne ne s'attend à un revirement complet de la politique étrangère américaine sur l'Ukraine, les élections de mi-mandat pourraient forcer Joe Biden à revoir sa stratégie. En cas de victoire des Républicains, leur chef de file, Kevin McCarthy, a suscité l'inquiétude à Kiev et chez les alliés des Etats-Unis en soulignant que son parti ne signerait pas de "chèque en blanc" à l'Ukraine. Certains Républicains pro-Trump ont aussi critiqué l'assistance militaire à l'Ukraine, qui englobe une première enveloppe de 40 milliards de dollars approuvée en mai à une large majorité des deux partis, ainsi qu'une rallonge de 11,2 milliards de dollars qui reste à approuver.