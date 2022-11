Elle se fait expulser d'un parc d'attraction à cause de sa... forte poitrine: "Tout le monde me dévisageait, j'étais mortifiée"

Ellie, 27 ans, et son compagnon Josh sont des fans de sensation forte et ont déjà fait de nombreux parcs d'attraction. Lors de leur visite au Thorpe Park, en Angleterre, ils ont vécu une expérience très décevante.

Eux qui avaient dépensé 136€ de billets d'entrées et 230 euros de pass afin d'éviter les files d'attentes ont été expulsés du parc.

Le problème "provient" de la morphologie d'Ellie. En effet, sa forte poitrine a empêché la fermeture de la barre de sécurité.

Face à ce problème, survenu dans trois attractions, Ellie et Josh ont été contraints de quitter le parc. “Tout le monde me dévisageait. J’étais mortifiée. Je fais une taille de bonnet E, mais je ne pense pas que ce soit énorme. Je portais juste un pull noir normal, alors je n’ai aucune idée d’où venait cette affirmation", avoue Ellie au journal anglais The Sun.

Le couple a tenté de se faire remboursé mais le parc d'attraction leur a simplement offert la possibilité de réutiliser leurs billets d'entrée.

Enfin, Josh a confié au tabloïd qu'un membre du parc d'attraction a eu une remarque très déplacée. "Amenez quelqu'un d'autre la prochaine fois".