Jeff Bezos poursuivi par une de ses anciennes employées de nettoyage

Une ancienne gouvernante de Jeff Bezos poursuit le milliardaire en alléguant que ses conditions de travail étaient exécrables. Mercedes Wedaa affirme qu'elle a dû faire des heures supplémentaires dans des conditions insalubres, sans avoir accès à une zone de déjeuner séparée ou à la proximité de toilettes. L'ancienne employée aurait également été victime de racisme.

Mercedes Wedaa a rejoint des sociétés qui géraient les villas du fondateur d'Amazon en 2019 et travaillait parfois 10 à 14 heures par jour, indiquent les documents judiciaires. Elle était responsable d'une équipe de cinq ou six nettoyeurs.

Dans l'action en justice, déposée auprès d'un tribunal de Seattle, Wedaa affirme que ces membres du personnel ne disposaient pas d'une salle séparée pour les pauses et devaient faire de grands efforts pour atteindre des toilettes. Le midi, les employés ont mangé dans une salle de bain. L'utilisation des toilettes dans une salle de sécurité voisine n'étant pas autorisée, les nettoyeurs ont dû passer par une fenêtre pour atteindre d'autres toilettes.

De plus, l'un des responsables se serait comporté de manière agressive envers Wedaa. Il l'a également traitée, ainsi que d'autres employés d'origine latino-américaine, différemment des employés blancs, affirme-t-elle dans sa plainte.

Un avocat de Bezos et des sociétés Zefram et Northwestern, chargées de gérer les villas du milliardaire, a qualifié les accusations de Wedaa de non fondées. L'avocat rapporte que Wedaa gagnait une "somme à six chiffres" comme salaire annuel et qu'elle était responsable de l'organisation de son propre déjeuner. Il affirme qu'après son licenciement, l'ancienne employée a d'abord exigé 9 millions de dollars et a intenté une action en justice lorsqu'elle n'a pas obtenu gain de cause. "Les preuves montreront que Mme Wedaa a été licenciée pour ses performances", a-t-il déclaré.