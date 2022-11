Netflix lance son abonnement à 5,99€

C'est officiel, Netflix a lancé aujourd'hui à 17h00 le lancement de Essentiel avec publicités. L'abonnement est proposé à 5,99€ par mois. Attention aux intéressés, il faudra faire quelques concessions! En effet, les potentiels utilisateurs de la plateforme de streaming qui opteraient pour cette nouvelle formule, devront se voir imposer des publicités d'une trentaine de secondes avant de pouvoir accéder au contenu. Autre "mauvaise nouvelle", les adeptes de Essentiel avec publicités auront droit à une résolution en HD de 720p et le téléchargement et le visionnage hors ligne de films, ce sera fini.

Dès aujourd’hui, une nouvelle offre d’abonnement avec publicité est disponible à 5.99€ /mois.



Ce que ça change pour vous ? Rien du tout, à moins que vous choisissiez ce nouvel abonnement. — Netflix France (@NetflixFR) November 3, 2022

Un catalogue qui s'appauvrit

Le catalogue de cet abonnement s'appauvrit et est un réel frein pour les utilisateurs. Ted Sarandos, directeur des programmes a déclaré cet été: "La grande majorité des contenus sont disponibles, mais certains ne le sont pas et nous essayons de trouver un accord avec les studios".

Le Wall Street Journal, indique que l'entreprise négocie avec cinq studios: DIsney, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Bros. et Lions Gate. Cela veut dire que quelques gros succès de la plateforme ne seront pas disponibles pour les abonnés à Essentiel avec publicités. On note The Crown absente ou encore You.

Les contenus exacts absents seront à déterminer, toujours selon le Wall Street Journal. Pour les personnes qui seraient séduites par l'offre, vous devrez certainement vous passer de quelques films cultes...

L'abonnement Essentiel avec publicités, n'est pas disponible encore à l'heure actuelle en Belgique. Il est effectif dans une douzaine de pays du monde aujourd'hui.