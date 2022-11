Donald Trump annonce qu'il est "très, très, très probable" qu'il se présente à nouveau à la présidence en 2024

"Pour que notre pays réussisse, soit sûr et grand, je le referai très, très, très probablement", a-t-il déclaré jeudi soir lors d'un événement de campagne républicaine à Sioux City, Iowa. "Préparez-vous, c'est tout ce que je dis", a ajouté le joueur de 76 ans. Trump est apparu en tant qu'orateur pour soutenir les candidats républicains aux élections de mi-manda du Congrès, le 8 novembre.

Lors de son discours, l'ex-président a réitéré l'affirmation longtemps démentie selon laquelle il avait remporté l'élection présidentielle de 2020. À ce jour, le républicain a refusé d'admettre sa défaite face au président américain Joe Biden. Trump a flirté à plusieurs reprises avec une nouvelle candidature présidentielle depuis qu'il a perdu les dernières élections.

Lors des élections de mi-mandat de mardi prochain, les 435 sièges de la Chambre des représentants et environ un tiers des sièges du Sénat seront à gagner. De plus, des élections de gouverneurs prendront également place dans plusieurs États. Les sondages montrent que les républicains ont de bonnes chances d'obtenir la majorité à la Chambre des représentants. Une course au coude à coude est attendue pour la majorité au Sénat.