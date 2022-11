Pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat et maintenir le réchauffement planétaire sous la barre de 1,5°C ces cinq prochaines années, la décarbonation des pays du G20 devrait être onze fois plus rapide que la moyenne mondiale des deux dernières décennies, pour atteindre 15,2 % par an, révèle un nouveau rapport publié vendredi par PwC.

La décarbonation des pays du G20 au niveau le plus bas en plus de dix ans

Le "Net Zero Economy Index" de PwC détermine chaque année le rythme auquel les membres du G20 décarbonent leur économie. Il en ressort que les 20 plus grandes économies mondiales se sont un peu plus éloignées de cet objectif en 2021. L'année dernière, le taux de décarbonation des pays du G20 a atteint 0,2 %, soit son niveau le plus bas depuis plus de dix ans.

Parmi les pays du G20, c'est l'Afrique du Sud qui affiche la décarbonation la plus forte pour 2021, avec une diminution de 4,6%. Aucun pays du G20, qui représentent à eux seuls 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, n'est parvenu à enregistrer une diminution de plus de 5%.

Au total, seuls onze pays ont réussi à réduire leurs émissions contre seize en 2020. Neuf d'entre eux, dont l'Italie, la France, le Brésil et l'Inde, ont même enregistré une augmentation de leurs émissions de gaz à effet de serre. "Si ce chiffre a certes été impacté par la reprise économique qui a succédé à la pandémie de Covid-19, il n'en demeure pas moins que ses implications pour le réchauffement climatique sont désastreuses", déplore PwC.

Concrètement, l'analyse révèle que, pour atteindre l'objectif fixé par l'Accord de Paris, un taux moyen de décarbonation de 15,2% par an est désormais nécessaire, contre 12,9 % selon l'analyse de l'année précédente.

"La flambée actuelle des prix de l'énergie peut servir de signal d'alarme et nous inciter à poursuivre nos efforts et investissements pour mettre le cap sur une économie climatiquement neutre", estime Jochen Vincke, Partner Management Consulting chez PwC Belgique.

Les entreprises, les gouvernements et les investisseurs vont devoir se concentrer sur les actions à gains rapides et à fort impact pour nous aider à mettre le cap sur 2030 (délai fixé par l'Accord de Paris, NDLR), estime le rapport. En parallèle, ils doivent investir dans des mesures à plus long terme.