L'autrice et militante féministe Irène Kaufer est décédée samedi, annonce dimanche son profil Facebook.

Irène Kaufer est née à Cracovie, en Pologne, de parents survivants de la Shoah. En 1958, elle et sa famille arrivent en Belgique.

Militante féministe et lesbienne, elle s'est également distinguée dans le combat syndical et a été active au sein de l'ASBL de prévention des violences basées sur le genre Garance.

Elle collaborait régulièrement avec la revue féministe Axelle et à la revue Politique.

Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont "Parcours féministes" en 2005, un livre d'entretiens avec la philosophe Françoise Collin ou plus récemment "Dibbouks" (2021). Dans la croyance juive, un "dibbouk" est l'âme d'un mort qui s'incarne dans le corps d'un vivant. Dans ce roman, inspiré de l'histoire familiale d'Irène Kaufer, la narratrice est envahie par le dibbouk de sa demi-soeur, Mariette, assassinée en Pologne en 1942.

La secrétaire d'État à l'Égalité des genres, Sarah Schlitz (Ecolo), a évoqué la militante, sur Facebook, la remerciant pour "le 'rôle modèle' que tu as joué pour ma génération et les suivantes avec ton féminisme, joyeux, lesbien, nourri d'intersectionnalité avant l'heure".

Sur le même réseau, le bourgmestre d'Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) a quant à lui salué Irène Kaufer, estimant qu'il ne pensait "pas que quelqu'un ait pu me faire autant réfléchir, douter, me confronter et je l'espère avancer qu'elle".