Grâce à une société liégeoise, une Française touchée par un cancer retrouve un nez

Une opération inédite a été réalisée en France ces derniers mois, avec l’aide d’une entreprise belge, rapportent ce mardi les médias français. Une patiente touchée par un cancer des fosses nasales en 2013, et qui avait perdu une grosse partie de son nez suite au traitement par radiothérapie et chimiothérapie, s’est fait implanter un nouveau nez. Qui n’est ni une prothèse, ni un greffon de lambeaux de peau.

Des implants imprimés en 3D

Ce nouveau nez a en réalité été construit avec un biomatériau spécifique, par la société belge Cerhum, spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux servant à la reconstruction osseuse. Cerhum, fondée en 2015, fabrique des implants en biocéramique, une matière dont la composition est très proche de celle des os du corps humain. Mais ce qui la différencie d’autres entreprises du milieu, c’est que les implants en question sont imprimés en 3D. "L’innovation réside dans l’impression 3D. Elle nous a permis de donner des performances thérapeutiques inégalées pour ce matériau. On fait du sur-mesure pour chaque patient, ce qui favorise la reconstruction osseuse indépendamment des traitements que le patient subit. Par rapport à un greffon artificiel classique, la reconstruction est 5 à 7 fois plus rapide”, expliquait en février 2021 à La Libre Grégory Nolens, fondateur de Cerhum et docteur en sciences biomédicales de l’Université de Liège.

Dans le cas de la patiente du CHU de Toulouse, le nez reconstruit a donc "été imprimé sur-mesure sur la base de vues 3D réalisées avant la mise en place du traitement anticancéreux", a expliqué auprès du Parisien Agnès Dupret-Bories, chirurgienne ORL à l’Institut universitaire du cancer de Toulouse-Oncopole.

Le nez ainsi reconstitué a ensuite été implanté sur l’avant-bras de la patiente, en juillet, afin qu’il puisse être "colonisé par le corps" de cette dernière. Deux mois plus tard, les chirurgiens français ont greffé le nouveau nez à sa place sur le visage de leur patiente, et réalisé une microchirurgie pour reconnecter les vaisseaux sanguins, nombreux à cet endroit du corps.

"Aujourd’hui, elle peut respirer avec ce nez, même si des retouches sont à prévoir lors d’une nouvelle opération", s’est réjouie Agnès Dupret-Bories, qui a pris part à l’opération.