Quand Elon Musk supprime un tweet suite au succès d'un commentaire d'un jeune français

C'est l'histoire d'un jeune français de 20 ans qui parvient à battre Elon Musk sur son propre terrain. Et cela ne semble pas plaire au patron de l'oiseau bleu.

Lundi 7 novembre, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, qui est réputé pour être le roi du troll sur son propre réseau social, semble être tombé sur plus coriace que lui en la matière.

Et c'est un jeune "twittos" français de 20 ans et aux plus de 550 000 abonnés qui a réussi à 'troller' le multimilliardaire américain. Un “ratio”, comme appelé dans le jargon, qu'Elon Musk n'a visiblement pas supporté puisque ce dernier a tout simplement supprimé son propre tweet.

L'histoire aura duré 38 minutes exactement. Tout débute par un tweet d'Elon Musk qui demande à ses followers: "Comment appelez-vous quelqu’un qui est un maître de la provoc ?"

Ce à quoi Arkunir a répondu :"Je ne sais pas mais appelez ce ratio". Dans le language twitter, le terme "ratio" consiste à répondre à un message et obtenir plus de likes que la publication d'origine.

Sachant qu'Elon Musk comptabilise 115 millions d'abonnés sur le réseau social, le battre au "ratio" semblait impossible... jusqu'à ce lundi 7 novembre.

Le commentaire d'Arkunir a en effet visiblement été très apprécié par la communauté à l'oiseau bleu puisque, en quelques minutes, son commentaire a obtenu plus de "likes" que le post d’Elon Musk en lui-même.

Le patron de Tesla aurait-il été jaloux de ce succès contre lui ? Toujours est-il qu'il a retiré son tweet après 38 minutes alors que le tweet de Arkunir comptabilisait 72 800 likes contre 72 700 pour Elon Musk.

Réussir à faire en sorte qu'Elon Musk supprime l'un de ses tweets peut avoir des conséquences auxquelles le Français de 20 ans a pensé tout en gardant son humour.

On l’a tellement éteint il supprimé hhahzhah bien joué les frères 🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/OktLmxIN6Z — Arkunir (@Arkunir) November 7, 2022

Le jeune homme s'est ensuite amusé à faire une comparaison être Elon Musk et lui-même. "L’homme le plus riche de la planète a eu les nerfs qu’un chômeur de 20 ans le ratio sur twitter et a donc supprimé un tweet alors là c’est extraordinaire ce qu’il se passe", a-t-il tweeté.

L’homme le plus riche de la planète a eu les nerfs qu’un chômeur de 20 ans le ratio sur twitter et a donc supprimé un tweet alors là c’est extraordinaire ce qu’il se passe ptdrrttrgzhz — Arkunir (@Arkunir) November 7, 2022

Craignant d'être banni du réseau social, Arkunir a dès lors tweeté dans la foulée : "Si jamais je saute, sachez que je vous aime et qu’on aura bien rigolé au moins les mecs".