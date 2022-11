Deux hommes arrêtés à Londres sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par la Belgique

"Deux hommes soupçonnés de faciliter la traversée de petites embarcations ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste opération internationale visant à endiguer la criminalité liée à l'immigration", a déclaré l'ambassade. "Les agents du Home Office Immigration Enforcement, travaillant en partenariat avec la Metropolitan Police, ont arrêté ces deux suspects basés à Londres lors d'une perquisition effectuée à l'aube ce 9 novembre 2022, pour le compte des autorités belges", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Les deux hommes, âgés de 29 et de 42 ans, ont été arrêtés pour suspicion d'aide à l'immigration illégale et sont sous mandat d'arrêt. Ils sont tous deux soupçonnés d'être membres d'un groupe criminel organisé, opérant entre la Belgique, la France et le Royaume-Uni, selon l'ambassade britannique. "Cette opération a été supervisée par Europol, qui a également soutenu le développement de l'enquête. Un suspect lié à cette affaire a également été arrêté en France", a-t-elle précisé.