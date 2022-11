Voici la ville la plus dangereuse de France

Nos confrères du Parisien ont dressé un palmarès des villes les plus sûres et les plus dangereuses de France.

D’après une analyse reprenant une dizaine de critères, le quotidien Le Parisien a dressé un classement des villes les plus sûres et les plus dangereuses de France.

Dans ce classement, c’est la ville de Roubaix dans le nord de l’hexagone qui prend la dernière place. Les métropoles du pays comme Bordeaux, Lille ou Marseille sont également. situées à la fin de ce classement peu glorieux

Dans son analyse, Le Parisien explique comment ce classement a été réalisé : "Pour établir notre classement des villes les plus sûres de France, nous avons utilisé exclusivement des données du ministère de l’Intérieur, notamment la base relative à la sécurité à l’échelle communale, issue des services du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Elle présente, pour une dizaine de catégories de faits, un nombre d’infractions ou plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie dans l’ensemble des communes de France. Nous avons choisi de nous intéresser à celles de plus de 20 000 habitants. Nous avons regroupé les faits présents dans la base en trois grandes familles : les agressions (qui comptent pour 63 % de la note finale), les vols (20 % de la note) et les cambriolages (17 % de la note)", explique le quotidien.

La ville la plus sûre de France selon ce classement est Sèvremoine, une commune située dans le département de Maine-et-Loire et composée de 25 000 habitants.