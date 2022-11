Accueil Actu Monde Cyril Dion : "La planète attend que nous descendions tous dans la rue !" Fort du succès de son premier film "Demain", le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion est de retour avec "Un Monde Nouveau". Rares sont les docus qui parlent de manière aussi claire et brillante du réchauffement climatique... Entretien. Frank Rousseau Cyril Dion, le réalisateur et militant écologiste, est de retour à l'écran. ©FANNY DION

3,5 milliards de personnes vivent désormais sur des territoires fragilisés par le changement climatique. Sécheresses, températures insoutenables, disparition en masse d’espèces animales, inondations, glissements de terrain dans nombre de pays du monde etc : chaque jour, nous découvrons sur nos écrans les conséquences horrifiques de ces bouleversements qui se généralisent. Face aux constats terrifiants concernant l’avenir de la planète, et fort du succès de son premier film "Demain" (César 2016), Cyril Dion se lance à la poursuite d’un nouveau Graal, beaucoup plus vaste, pour ne pas dire ambitieux. Il ouvre...