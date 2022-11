"Il a été assassiné comme un animal": un déserteur du groupe Wagner sauvagement exécuté, la famille se dit "horrifiée"

"Le traître a reçu la punition traditionnelle wagnérienne". C'est par ces mots, qui accompagnent une vidéo publiée sur Telegram dimanche, que le groupe Wagner a annoncé la mise à mort d'un ancien membre. En septembre dernier, Evgueni Anatolievitch Noujine, 55 ans, avait quitté les mercenaires russes pour rejoindre les troupes ukrainiennes. Une désertion que le groupe paramilitaire a voulu sévèrement punir.

Dans l'extrait vidéo, l'homme explique sa fuite et les conséquences qui s'en sont suivies. "Le 11 novembre, dans une rue de Kiev, j’ai reçu un coup sur la tête et j’ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans cette cave où on m’a indiqué qu’on allait me juger", explique Noujine. Un inconnu entre alors dans le champ de la caméra, et le déserteur se fait brutalement frapper par un coup de masse sur la tempe, avant d'être achevé par un deuxième coup. L'homme gît alors au sol, visiblement mort.

Lundi, le fils d'Evgueni Noujine a confirmé auprès du Guardian que l'homme apparaissant sur la vidéo était bien son père. Dans une interview accordée au groupe russe de défense des droits de l'homme Gulagu.net, Ilya Noujine a également déclaré que sa famille avait appris la mort de son père par Telegram, ce qui l'avait laissée "horrifiée".

"Toute notre famille était en larmes en regardant la vidéo... Il a été assassiné comme un animal", regrette le fils de l'ex-membre de Wagner.

Selon Le Monde, la vidéo publiée par le groupe paramilitaire ne serait qu'une mise en scène afin de "tenter d’instiller la terreur".

Le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, qui fait l'objet de sanctions occidentales, a approuvé dimanche l'assassinat, qualifiant Noujine de "traître". "Il a trahi son peuple, a trahi ses camarades, a trahi consciemment", a fustigé l'allié de Vladimir Poutine. "C'est une mort de chien pour un chien", a encore réagi Prigojine.

Lundi, le Kremlin a quant à lui cherché à prendre ses distances par rapport à la vidéo. "Ce ne sont pas nos affaires", a commenté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.