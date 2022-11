Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, dit qu'il fera don de la majeure partie de sa fortune

Le fondateur d'Amazon et multimilliardaire Jeff Bezos a assuré qu'il projetait de distribuer la majeure partie de sa richesse à des oeuvres caritatives au cours de sa vie dans une interview à CNN diffusée lundi.

A la question "Prévoyez-vous de faire don de la majorité de votre fortune de votre vivant?", l'entrepreneur a répondu: "Oui".

C'est la première fois que l'homme d'affaires de 58 ans prend un tel engagement publiquement. Il n'a notamment pas signé la "Promesse de donation", une initiative lancée en 2010 par les Américains Warren Buffett et Bill Gates qui encourage les milliardaires à donner plus de la moitié de leur richesse à des organisations caritatives. Selon l'agence Bloomberg, Jeff Bezos vaut actuellement 124 milliards de dollars, ce qui fait de lui la quatrième personne la plus riche au monde. Il fut un temps tout en haut du classement mais sa fortune, largement liée à celle d'Amazon, a baissé avec le repli de l'action de l'entreprise au cours de l'année passée.

Jeff Bezos est aussi propriétaire du quotidien Washington Post, de la société spatiale Blue Origin et du Bezos Earth Fund, un fonds consacré à la planète qu'il a lancé en 2020 en le dotant alors de 10 milliards de dollars. L'entrepreneur veut s'assurer que ses dons sont utilisés de la manière la plus efficiente possible.

"Nous construisons les capacités" pour le faire, a-t-il indiqué lors de l'interview où il figurait aux côtés de sa compagne Lauren Sanchez. Jeff Bezos et Lauren Sanchez ont par exemple décerné un prix de bienfaisance doté de 100 millions de dollars à la musicienne country Dolly Parton. Honorée pour son travail caritatif, elle pourra attribuer ce montant à une organisation de son choix.

Avec la Fondation Dollywood, la chanteuse soutient les régions financièrement vulnérables du sud des États-Unis.