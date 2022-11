Le témoignage bouleversant d’une militante iranienne : "167 balles ont été retrouvées dans le corps de ma mère lors d’une manifestation pacifique"

Depuis maintenant plus de deux mois, l’Iran est le théâtre de violents affrontements entre les forces de l’ordre et le peuple iranien. Partout à travers le pays, les manifestations sont réprimées par le régime islamique en place et de nombreux témoignages font état d’atrocités commises par la police iranienne. La tragédie vécue par Roya Piraie ne fait malheureusement pas exception. Cette dernière a raconté au micro de France Inter comment elle avait perdu sa mère lors d’une manifestation pacifique à laquelle celle-ci avait assisté.