COP27: il y a "une rupture de confiance" entre Pays du Nord et du Sud, déplore Guterres

L'état des négociations en cours à la COP27, à Charm el-Cheikh, montre "qu'il y a clairement une rupture de confiance entre le Nord et le Sud et entre les pays développés et les économies émergentes", a déploré jeudi le secrétaire général de l'Onu, António Guterres, appelant les près de 200 pays négociateurs à un sursaut à la veille de la fin théorique de la conférence climat.

"Nous savons ce que nous devons faire et nous avons les outils et ressources pour le faire", juge M. Guterres, rappelant aux négociateurs que "le monde (les) regarde".

Pour le secrétaire général de l'Onu, "le chemin le plus efficace pour rétablir la confiance" passe par un accord "ambitieux et crédible" sur la question du financement des pertes et préjudices, ces dégâts, parfois irréversibles, dus au dérèglement climatique et qui affectent en premier lieu les pays du Sud. "Envoyez un signal clair que les voix de ceux qui sont aux avants-postes de la crise sont finalement entendues", a-t-il plaidé.

Le secrétaire général de l'Onu demande également aux États de renforcer leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre alors que celles-ci continuent d'augmenter et mènent la planète sur la voie d'un réchauffement d'au moins 2,5°C d'ici la fin du siècle. Or, l'accord de Paris ambitionne de limiter la hausse du mercure nettement en-deça de +2°C et si possible à +1,5°C, sachant que chaque fraction de degré accroît les effets délétères du changement climatique. "Les renouvelables sont la sortie de l'autoroute de l'enfer climatique", assure Antonio Gutteres.

Enfin, il faut agir sur la question cruciale du financement climat, selon le Portugais. "Cela signifie atteindre les 100 milliards de dollars de financement pour les pays en développement. Cela signifie la clarté sur la manière de doubler le financement pour l'adaptation à travers une feuille de route crédible", estime M. Guterres qui exhorte aussi à réformer les banques multilatérales de développement et les institutions financières internationales.

Les pays riches s'étaient engagés à fournir une aide de 100 milliards de dollars par an dès 2020 aux pays en développement mais cette promesse n'a pas été tenue et ne le serait pas au mieux avant 2023.

La 27e conférence de l'Onu sur le climat doit en principe se terminer ce vendredi à Charm el-Cheikh. Mais les COP ont la fâcheuse habitude de déborder sur le planning initial et rien ne laisse augurer, au vu des blocages actuels, que cette COP27 n'échappera pas à cette tradition.