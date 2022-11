Coupe du monde 2022: Felix Sanchez, le sélectionneur du Qatar, prêt à vivre "un jour historique"

"Ce sera un jour de joie pour nous", a confié Sanchez. "Au niveau du football, ce sera un jour unique. J'espère, au vu des efforts fournis, que ce sera une grande fête pour le pays, que les gens pourront profiter d'un grand spectacle. Nous sommes heureux d'inaugurer ce tournoi."

Le Qatar disputera au passage le premier match de son histoire en Coupe du monde. "Bien sûr, ce sera un match spécial et jouer à domicile, devant nos supporters, le rend encore plus spécial. Nous sommes motivés, nous avons attendu si longtemps ce moment. Nous essayerons d'être compétitifs contre une équipe de haut niveau, ce sera un défi pour nous."

Sanchez estime que l'Equateur "est favori" pour ce match d'ouverture. "C'est un adversaire difficile. Ils ont une nouvelle génération, des joueurs évoluant Europe, c'est notre premier Mondial", a souligné l'Espagnol, qui pointe aussi les "grandes qualifications" jouées par la 'Tri'. "Mais nous nous considérons comme une équipe compétitive", a prévenu Sanchez.

Concernant les ambitions du pays hôte, l'ancien formateur du FC Barcelone explique "savoir le niveau de ses trois rivaux" dans un groupe qui comprend aussi les Pays-Bas et le Sénégal. "Ils sont devant nous au vu de leur histoire, du niveau de leurs joueurs, de leurs carrières. Sur papier, ils doivent prendre les trois points contre nous. Peut-être même qu'ils les comptabilisent déjà. Nous sommes ici pour montrer à notre peuple que nous pouvons être une équipe compétitive. Nous essayerons de sortir le grand jeu et d'obtenir un bon résultat, qui nous donnera de la satisfaction et de la joie."