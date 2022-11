Le barman d'une boîte gay raconte l'horreur d'une fusillade aux États-Unis

Recroquevillé dans la cour de la discothèque, le barman Michael Anderson était sûr qu'il allait mourir lui aussi en écoutant les coups de feu tirés à l'intérieur qui tuaient ses amis et collègues.

Quelques instants auparavant à peine, il servait des boissons au Club Q, une boîte LGBTQ installée de longue date à Colorado Springs, aux portes des Rocheuses aux Etats-Unis.

Un spectacle de travestis venait d'avoir lieu pour marquer la Journée du souvenir transgenre, célébrée internationalement le 20 novembre. La musique pulsait. Il a commencé à entendre des bruits secs éclater.

"J'ai levé les yeux et vu l'ombre d'une personne de haute taille qui tenait un fusil. J'ai bien vu le fusil", se souvient-il. "Rafale après rafale. C'était absolument terrifiant".

"J'ai plongé derrière le bar. Du verre volait partout autour de moi, comme s'il y avait des balles qui brisaient les bouteilles et tout ce qui se trouvait là".

Redoutant d'être pris pour cible, Anderson a rampé jusque dans la cour où il s'est retranché, avec un collègue, entre un mur et une cabine, en quête d'une protection quelconque.

Un canon qui dépassait

A l'intérieur, un homme qui sera arrêté par la police et identifié comme Anderson Lee Aldrich, 22 ans, tirait sur les fêtards de manière indiscriminée, tuant cinq personnes et en blessant 25 autres dont certaines grièvement. Et ce n'était pas fini.

"J'ai vu un fusil sortir de la porte sur la cour, le canon d'un fusil qui dépassait", se souvient Anderson. "C'est là que j'ai eu le plus peur. Parce que je savais ce qui allait se passer".

"Il allait nous trouver"

Ce qui s'est produit alors laisse Anderson éternellement reconnaissant envers des personnes qu'il considère comme des héros.

Deux individus, selon la police, se sont précipités vers le tireur et l'ont maîtrisé.

En relevant les yeux, Anderson l'a vu plaqué au sol.

"Il y a eu des gens très courageux qui l'ont battu et frappé, l'empêchant de faire plus de dégâts", dit-il.

"Je ne sais pas qui a fait cela. Mais je voudrais vraiment le savoir parce qu'en suis très reconnaissant. Ils ont sauvé ma vie la nuit dernière".

Rhétorique anti-gay

De telles violences surviennent régulièrement aux États-Unis mais pour Anderson et d'autres membres de la communauté LGBTQ à Colorado Springs, vile d'environ un demi-million d'habitants, la menace semblait lointaine.

"La communauté ici a des liens très étroits", observe-t-il. "Tout le monde se connaît. Nous sommes comme une famille".

"Quand j'ai commencé à travailler au Club Q (...) mon responsable m'a dit: +tu fais partie de notre famille. Maintenant, nous sommes là pour toi".

"Nous pensions toujours que cela ne pourrait jamais arriver ici, jamais à Colorado Springs, jamais au Club Q", poursuit-il. "Mais peut-être nous disions-nous cela pour pouvoir sortir et nous sentir en sécurité".

Anderson espère que le tireur passera le reste de ses jours en prison. Et le pays, pense-t-il, doit changer de visage. Moins de deux semaines auparavant, durant les élections de mi-mandat, plusieurs candidats en quête de voix ont amplifié leur rhétorique anti-gay et anti-trans. Les politiciens doivent revoir leur stratégie, juge-t-il.

"Les gens qui crachent ce genre de choses pensent que c'est inoffensif, que cela fait simplement partie de leur guerre culturelle, mais leur guerre culturelle a des conséquences réelles et je l'ai constaté par moi-même".