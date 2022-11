Plus de 120 parlementaires belges issus de différents partis appellent l'Union européenne et ses États membres à décider de sanctionner le régime iranien, ont-ils écrit dans une lettre adressée au nom Comité belge des parlementaires pour un Iran démocratique, annonce Els Van Hoof (CD&V), présidente de la commission des Relations extérieures de la Chambre.

Manifestations en Iran: plus de 120 parlementaires belges demandent des sanctions à l'UE et aux États membres

Depuis la mi-septembre, les protestations et les soulèvements anti-régime se sont répandus dans tout l'Iran. Les protestations des femmes et des jeunes se sont jusqu'à présent étendues à plus de 240 villes dans les 31 provinces. Ces manifestations font suite à la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant aux femmes de porter le voile en public.

"Au moins 600 manifestants ont été tués, d'innombrables autres ont été blessés et plus de 30.000 arrêtés. En perturbant et en déconnectant internet dans de grandes parties de l'Iran, le régime tente d'empêcher les nouvelles et les images des manifestations et les véritables dimensions du soulèvement de sortir du pays", écrivent les élus belges.

Dans cette lettre, ils appellent nous "l'Union européenne et ses États membres à condamner fermement le meurtre de manifestants en Iran, prendre des mesures restrictives urgentes et imposer des sanctions pour mettre fin aux violations des droits humains. Le dossier des crimes de ce régime doit être renvoyé au Conseil de sécurité des Nations unies, et les responsables de tels crimes doivent être traduits en justice." Il exigent aussi "la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées lors du récent soulèvement", appellent à "aider le peuple iranien à avoir un accès libre et sans entrave à Internet et à "reconnaître les aspirations démocratiques du peuple iranien et son droit à établir un Iran libre, démocratique et laïc."

Les signataires principaux de ce courrier sont Els Van Hoof (CD&V), Latifa Ait-Baala (MR), Els Ampe (Open Vld), Malik Ben Achour (PS), Mark Demesmaeker (N-VA) et Georges Dallemagne (Les Engagés). Le texte est soutenu par plusieurs présidents de partis : Conner Rousseau (Vooruit), Georges-Louis Bouchez (MR), Maxime Prévot (Les Engagés) et Egbert Lachaert (Open Vld). Des élus CD&V, DéFI ou encore Groen ont aussi signé le texte.