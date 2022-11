Elections présidentielles au Brésil: grosse amende pour le parti de Bolsonaro, accusé de "mauvaise foi"

Le président du Tribunal supérieur électoral (TSE), Alexandre de Moraes, a estimé que la plainte déposée mardi par le Parti libéral (PL) était de "mauvaise foi", selon un texte publié sur le site de l'institution, qui lui a infligé une amende d'environ 4,2 millions de dollars.

Le jugement a souligné "l'absence de preuves et de circonstances justifiant la mise en place d'une vérification extraordinaire" des quelque 280.000 urnes électroniques utilisées lors du scrutin présidentiel.

Le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a remporté le second tour de la présidentielle, le 30 octobre, avec une petite majorité de 50,9% contre 49,1% pour le chef d'Etat d'extrême droite.

Le PL avait demandé mardi "l'invalidation des voix provenant des urnes électroniques pour lesquelles des dysfonctionnements insurmontables ont été mis au jour, et d'en tirer les conséquences juridiques pour les résultats du second tour".

Cette formation, qui a obtenu le plus grand nombre de députés et sénateurs à l'issue des législatives, estime que le "mauvais fonctionnement" de cinq modèles d'urnes "remet en cause la transparence du processus électoral". Ces urnes datent d'avant 2020, a aussi soutenu le PL.

Les arguments présentés sont "absolument faux", a estimé Alexandre de Moraes, et la demande "ostensiblement offensante pour l'Etat de droit démocratique et faite de manière incohérente, dans le but d'encourager les mouvements criminels et antidémocratiques".

Ces mouvements, ajoute-t-il, se sont manifestés par des "menaces et des violences graves" lors de blocages de routes dans tout le pays.