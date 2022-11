En raison de la guerre, la finale de The Voice en Ukraine s’est déroulée dans un lieu improbable

Depuis une dizaine d’années maintenant, The Voice s’est imposé comme un des télécrochets les plus populaires au monde avec un format qui s’est décliné dans plus de 60 pays à travers le monde. En Ukraine, la finale de l’émission se déroulait cette semaine à Kiev. Mais en raison de la guerre qui fait rage dans le pays depuis de nombreux mois, et des bombardements russes fréquents dans les rues de Kiev, la production a dû s’organiser pour que cette finale puisse se dérouler en toute sécurité.

Ainsi, l’émission a été enregistrée… sous la place Maidan, principale place de la capitale ukrainienne. C’est dans la station de métro Maidan Nezalehnosti, située à une profondeur d’environ 75 mètres que les décors de The Voice ont été posés. En raison des nombreuses coupures de courant, l’électricité nécessaire à la diffusion du show a été fournie par des générateurs.

”Malgré les attaques de missiles et la poursuite de la guerre, nous restons fidèles à notre désir de proposer le programme 'The Voice' afin de soutenir les candidats et remonter le moral des Ukrainiens avec des chansons”, avait déclaré le directeur des divertissements de la chaîne 1+1, Volodymyr Zavadyuk dans la presse de son pays dans des propos relayés par la RTBF, ajoutant qu’en produisant cette émission, “nous avons essayé de faire en sorte que les Ukrainiens aient de la lumière dans leur âme dans la nuit la plus sombre.”

Mais hormis le lieu insolite dans lequel se disputait cette finale de The Voice, d’autres surprises avaient été préparées pour les candidats et les téléspectateurs. En effet, en introduction au show, une vidéo mettant en scène plusieurs coachs des versions étrangères de The Voice a été diffusée. Parmi eux, des stars internationales telles que Camilla Cabello, John Legend ou encore Gwen Stefani mais aussi les coachs de la prochaine saison de The Voice Kids en Belgique, Alice on the Roof, Typh Barrow et Black M. Ceux-ci ont envoyé un message de soutien au peuple ukrainien qui souffre depuis de nombreux mois.

Finalement, c’est la jeune Maria Kvitka qui a remporté la douzième saison du télécrochet.