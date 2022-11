Olena Zelenska, première dame d'Ukraine, sur le terrible hiver à venir: "Nous endurerons cette épreuve"

L’objectif de Vladimir Poutine pour les prochaines semaines semble clair : saper les forces et le moral des Ukrainiens en bombardant les infrastructures énergétiques du territoire. Des coupures massives d’électricité et d’eau touchent actuellement le pays, plongeant le pays dans le chaos et forçant les habitants à affronter une terrible épreuve de plus.

”Nous sommes prêts à endurer cela”, affirme cependant Olena Zelenska, première dame d’Ukraine pour la BBC. “Nous avons subi tant de difficultés, vu tant de victimes et de destruction que ces blackouts ne sont pas les pires choses à nous arriver”, annonce-t-elle.

Olena Zelenska reconnaît toutefois que la période à venir sera rude et incertaine pour les Ukrainiens : “Vous savez, c’est facile de courir un marathon lorsque vous connaissez le nombre de kilomètres. Ici, nous ne connaissons pas la distance”, métaphorise-t-elle, “mais de nouvelles émotions nous aident à tenir”, assure-t-elle également.

La première dame d’Ukraine s’est par ailleurs exprimée sur sa propre situation et son quotidien avec son mari le président Volodymyr Zelensky : “Je vis séparément avec mes enfants et mon époux reste au travail. Ce qu’il nous manque surtout ce sont les choses simples, comme s’asseoir et ne pas faire attention au temps qui passe, aussi longtemps que nous le voudrions.”

Pour Olena Zelenska, il est toutefois hors de question de capituler face à Moscou : “Nous comprenons tous que sans la victoire, il n’y aura pas de paix. Ce serait une fausse amnistie qui ne durerait pas”, clame-t-elle.

Enfin, interrogée sur une éventuelle “fatigue” que pourraient ressentir les pays alliés, notamment face aux hausses historiques de l’énergie et de la nourriture, la première dame d’Ukraine affirme ne pas avoir d’inquiétude : “Tout le monde comprend qu’il ne s’agit pas simplement d’une guerre en Ukraine mais d’une guerre de vision du monde”, nuance-t-elle.