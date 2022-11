Le chien d’un couple d’influenceurs français retrouvé dans un piteux état : “Ont-ils utilisé leurs poings, leurs pieds ou une arme ?”

Les agents de la BAC d’Argenteuil, en France, ont découvert un chien de quatre mois dans un piteux état. Il a été remis à la Fondation Assistance aux Animaux, ce vendredi, où un vétérinaire a pu l’examiner.

Il semblerait que le jeune chiot, qui appartenait auparavant au couple d’influenceurs Rop et Rocka FrenchRapQueen ait été victime d’actes de “barbarie”, révèlent les secours. “Nous découvrons un petit être en très mauvais état général : maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d’acide”, confient les vétérinaires qui sont venus en aide à ce chien.

Avant de se questionner : “Mais ce qui nous transperce le cœur et les entrailles, ce sont ses yeux implorants de souffrance qui se posent sur nous avec sa tête déformée par un hématome en haut de son crâne et ses joues bosselées qui la défigurent : ont-ils utilisé leurs poings humains, leurs pieds ou une arme pour la mutiler comme cela ?”, s’interrogent-t-ils.

Il semblerait que les deux influenceurs sont connus des services de police. Une plainte a été déposée contre eux par la Fondation Assistance aux Animaux” pour sévices graves et acte de cruauté envers un animal de compagnie, mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique apprivoisé et privation de soins”.

Le parquet a confirmé les faits. Une enquête est en cours.