Elon Musk et la photo de sa table de nuit choquent la toile

À chacun son intérieur et ses petites affaires. Si en général, les tables de nuit sont recouvertes de livres, d’un réveil et d’une lampe de chevet, ce n’est pas le cas d’Elon Musk. De fait, le nouveau propriétaire de Twitter vient de partager une photo de sa table de chevet et le cliché est pour le moins surprenant. Puisque qu’on peut y voir plusieurs cannettes de coca light ouvertes, deux armes à feu qui semblent fausses, une bouteille d’eau et une peinture représentant George Washington traversant le Delaware.

My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Voilà à côté de quoi s’endort tous les soirs Elon Musk, qui aurait pu l’imaginer ? La photo a bien entendu fait réagir et a été likée plus de 300 000 fois sur Twitter. Certains internautes ont même rappelé au milliardaire qu’il était utile d’utiliser des dessous de verre pour éviter les vilaine traces. "Je n’ai pas d’excuse pour le manque de sous-verre" , a-t-il répondu en commentaire. Face au côté absurde de la photo, de nombreux utilisateurs de Twitter se sont amusés à partager à leur tour la photo de leur table de nuit.

Quelques instants plus tard, Elon Musk a partagé une nouvelle publication, l’image de Pepe la grenouille, un personnage de BD souvent utilisé par l’extrême droite américaine. La grenouille avait même été considérée comme un symbole de haine par l’Anti-Defamation League, une organisation américaine qui lutte contre l’antisémitisme. Matt Furie, le dessinateur, avait alors décidé de la tuer symboliquement en 2017 pour ne plus qu’elle soit associée aux extrémistes.