”Il n’y aura pas de vainqueur militaire dans cette guerre”: un ancien général américain affirme que Poutine fait fausse route

David Petraeus, général américain retraité, a exprimé son opinion sans langue de bois. Selon lui, en l’état actuel des choses, des négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine ne sont pas possibles : “Vladimir Poutine croit toujours qu’il peut endurer plus longtemps les conséquences de la guerre que les Ukrainiens, Européens et Américains”, affirme-t-il.

Une position intenable pour l’ancien militaire : “À un moment donné, les pertes russes liées à la guerre seront insoutenables, tout comme le déploiement de l’armée soviétique en Afghanistan”, pointe-t-il. “Il n’y aura pas de vainqueur militaire dans cette guerre”, assure David Petraeus.

Seule issue possible, des négociations futures qui ne sont imaginables qu’avec l’aide des États-Unis, de l’Otan et des autres alliés : “Ils doivent continuer à faire tout leur possible pour permettre à l’Ukraine de libérer son territoire, de défendre sa population et ses infrastructures afin que Poutine se rende plus rapidement compte que l’invasion ne peut être maintenue.”