”La Russie n’a pas préparé de plan pour cela” : comment l’Ukraine semble mettre la pression sur l’armée de Poutine

En effet, deux bases aériennes russes ont été ciblées par des drones. Si la défense russe les a interceptés, les débris qui sont retombés au sol ont provoqué des explosions. Bilan : au moins trois militaires russes tués et quatre blessés. Deux avions ont été “légèrement” endommagés, a précisé le ministère russe de la Défense.

Si cette attaque ne semble pas être de grande ampleur à première vue, elle constitue néanmoins un avertissement pour Vladimir Poutine, dans le cas où il est bien confirmé que les commanditaires étaient Ukrainiens.

Tout d’abord, les deux bases aériennes sont toutes deux situées à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Celle de Diaguilevo se trouve dans la région de Riazan et celle d’Engels-2 dans la région de Saratov (non loin de la frontière du Kazakhstan). L’attaque de ces deux endroits représente l’offensive la plus “profonde” des Ukrainiens en Russie.

Moscou n’a pas protégé ses avions

Ensuite, selon Gleb Irisov, ancien lieutenant des forces aériennes russes, la base d’Engels est l’un des “aérodromes clés pour l’aviation stratégique de la Russie”. “Si effectivement l’Ukraine a réussi à toucher la base, cela montre que le pays fait beaucoup de progrès dans sa capacité à atteindre des bases éloignées du champ de bataille”, a analysé auprès du Guardian celui qui a quitté l’armée en 2020. De plus, “il est clair que la Russie n’a pas préparé de plans pour défendre les bases aériennes situées au plus profond du pays”, a ajouté Rob Lee, chercheur spécialiste de la politique de défense russe. Pour lui, Moscou “a été très lent à protéger sa flotte aérienne”, alors que d’autres frappes ont déjà touché la Russie.

Vue d'ensemble de la base aérienne d'Engels, en Russie, qui abrite une base militaire de bombardiers stratégiques. ©Maxar

Pour Rob Lee, l’attaque de drones pourrait constituer “une frappe préventive” de Kiev, pour tenter de dissuader Poutine de continuer à cibler les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Selon les dires de l’expert, la base de Diaguilevo abrite un régiment d’avions ravitailleurs vitaux pour le ravitaillement en vol de la flotte russe. Celle d’Engels-2, elle, héberge un régiment de bombardiers lourds, qui ont servi à frapper récemment l’Ukraine.

Pour le moment, Kiev n’a pas confirmé être à l’origine des frappes de drones sur le sol russe. Le ministère russe de la Défense, lui, a accusé les forces ukrainiennes de chercher “à mettre hors service les avions russes de longue portée”.