L'Ukraine dit avoir reçu à ses ambassades des colis contenant des yeux d'animaux: "Une campagne bien planifiée de terreur et d'intimidation"

Invasion de l'Ukraine - Macron et Biden veulent chercher ensemble une issue en Ukraine

(Belga) Les présidents américain et français et Joe Biden et Emmanuel Macron ont manifesté jeudi à Washington leur volonté de chercher ensemble une issue en Ukraine, mais sans rien rogner de leur soutien à Kiev, à l'occasion d'une visite d'Etat débordante d'affection diplomatique.