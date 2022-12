"Arche de Noé": voici le plan B de Vladimir Poutine en cas d'échec contre l'Ukraine

Alors que le conflit s'enlise de plus en plus en Ukraine et que les voix s'élèvent désormais de toutes parts en Russie contre le président russe, Vladimir Poutine semble déjà envisager un exil si la situation devait mal tourner. Ce plan B, baptisé "Arche de Noé", le verrait s'exiler sur une île du Venezuela, pays ne pratiquant pas l'extradition vers la Russie. La position du...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous