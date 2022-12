En Corée du Sud, tous les habitants s’apprêtent à rajeunir d’un ou deux ans

S’il y a bien une chose que l’on pense être immuable, c’est bien le système décimal. Et pourtant, en Corée du Sud, ce système est légèrement différent. De fait, le pays utilise un système singulier de comptage des années d’une vie. Ainsi, un bébé qui naît en Corée du Sud a automatiquement un an à sa naissance et vieillit d’une année chaque 1er janvier. Ce système considère donc que l’enfant commence à vieillir dès sa conception dans le ventre de sa mère. Un enfant qui naîtrait le 31 décembre aurait donc automatiquement deux ans, le lendemain de sa naissance. Il s’agit là de l'” âge coréen”.