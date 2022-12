Guerre en Ukraine: offensives des forces russes visant des positions à Lougansk et Donetsk

Toutefois, des missiles ukrainiens ont endommagé une station de bus et une école dans l'est de la ville de Donetsk, a rapporté l'agence de presse d'Etat russe TASS. Les autorités russes ont fait état de multiples tirs de missiles, mais aucune victime n'a été recensé.

Depuis des semaines, il est rapporté que l'armée ukrainienne est sur la défensive à Donetsk et tente de maintenir sa ligne de front devant la ville industrielle de Donetsk et entre Sloviansk et Kramatorsk.

Il y a eu des combats féroces dans la région en particulier près de la ville de Bakhmout, avec des pertes constatées des deux côtés.

La Russie a annexé de manière unilatérale les régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia en septembre, en dépit des protestations de l'Ukraine et des pays occidentaux dénonçant une violation du droit international.

Moscou n'a pas le contrôle complet de ces régions et l'Ukraine en libère régulièrement certaines parties de l'occupant russe.

Plus au nord, cependant, les troupes ukrainiennes gardent la main mise après avoir forcé les combattants russes à quitter la région de Kharkiv. Les deux rivaux font état d'attaques réciproques sur les positions ennemies dans la région. Les observateurs notent aussi que les troupes russes ont construit des fortifications sur 60km dans la région, jusqu'à la frontière russe.

Par ailleurs, au moins deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une attaque par l'artillerie ukrainienne sur la ville de Melitopol occupée par la Russie au sud-est de l'Ukraine, selon les médias russes.

Enfin, l'armée russe vise les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis des semaines avec des roquettes et des drones de combat dans l'objectif de rendre la situation intenable pour la population ukrainienne au cours de l'hiver.

Les résidents de la ville ukrainienne d'Odessa ont reçu le conseil de quitter la ville si possible de manière temporaire alors que l'alimentation en électricité n'y sera pas rétablie avant des mois, après une attaque russe qui a gravement endommagé le réseau.