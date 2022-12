Scandale de corruption au Parlement européen : des sanctions prises envers les députés belges concernés

Soupçons de corruption: perquisition lundi au Parlement européen à Bruxelles

Une perquisition de plus a eu lieu, lundi, dans l'enquête du parquet fédéral belge au sujet de parlementaires européens suspectés d'avoir été corrompus par des autorités qataries. La perquisition a eu lieu au Parlement européen et avait pour but de saisir certaines données informatiques, selon le parquet fédéral.