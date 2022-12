Enquête pour corruption au Parlement européen: la police confirme avoir saisi "près d'un million et demi d'euros"

On sait que cet argent liquide a été saisi au moins en partie au domicile bruxellois de l'eurodéputée grecque Eva Kailli (et de son compagnon, assistant parlementaire), dans une chambre d'hôtel occupée par son père et chez l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri. Quatre personnes sont en détention préventive dans cette affaire. La chambre du conseil doit décider mercredi de prolonger ou non cette détention.