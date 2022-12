Guerre en Ukraine: des centaines de civils exécutés en Ukraine au début de la guerre, selon l'ONU

Les meurtres de 341 hommes, 72 femmes, 20 garçons et huit filles ont été documentés dans 102 villes et villages des régions de Kiev, Tcherniguiv et Soumy pendant cette période, selon le rapport.

"Les vrais chiffres sont vraisemblablement plus élevés et nous travaillons afin de vérifier 198 meurtres supplémentaires dans ces régions", a précisé le Haut-Commissaire.

Dans la seule banlieue de Kiev, à Boutcha, où des centaines de corps ont été découverts après que l'armée russe en a été chassée en mars, les enquêteurs ont documenté le meurtre de 73 civils et s'efforcent de corroborer 105 cas supplémentaires.

"Nous avons des indices forts selon lesquels ces exécutions sommaires documentées pourraient constituer un crime de guerre : l'homicide volontaire", a-t-il fait valoir.

"Dans certains cas, les soldats russes ont exécuté des civils dans des lieux de détention improvisés", a-t-il dit.

"D'autres ont été tués sur-le-champ après un contrôle de sécurité, à l'entrée ou à l'intérieur de leurs maisons ou dans des cours, même alors que les victimes levaient les mains et ne représentaient aucune menace", a poursuivi le Haut-commissaire.

Les hommes et les garçons représentent 88% du total des victimes, "ce qui suggère qu'ils ont été ciblés en priorité en raison de leur sexe".

En outre, des véhicules blindés russes ont tiré sur des bâtiments, tuant des civils à leur domicile.

De nombreux diplomates ont pris la parole pour exprimer leur indignation face aux conclusions du rapport et sur les violations de droits humains en cours en Ukraine.

La représentante permanente de l'Ukraine auprès des Nations unies à Genève, Yevheniia Filipenko, a déclaré devant le Conseil que l'invasion russe "a eu un impact dramatique sur les droits de l'Homme en Ukraine, comme l'indique clairement le rapport".

L'ambassadeur de France, Jérôme Bonnafont, a déclaré de son côté que les découvertes de civils innocents assassinés "sans raison apparente devant leur domicile, dans la rue" étaient "vraiment effrayantes".

Et l'ambassadrice de l'Union européenne, Lotte Knudsen, a déclaré que le bloc était "consterné par les exécutions extrajudiciaires, la torture et les autres attaques horribles contre des civils en Ukraine par les forces russes".

"L'ampleur de la brutalité va bien au-delà de l'entendement humain", a-t-elle dit, insistant sur le fait que "la responsabilité (...) doit être assurée".

Le Haut-commissariat continue de documenter les violations des droits des civils en zone de conflit en dehors de la période étudiée dans ce rapport, a précisé le Haut-commissaire.

Des enquêteurs de l'ONU avaient accusé le 23 septembre Moscou d'avoir commis un "nombre considérable" de crimes de guerre dans quatre régions ukrainiennes dans les premières semaines suivant l'invasion russe.

Ils avaient, en revanche, jugé qu'il était trop tôt pour parler de crimes contre l'humanité, contrairement à ce qu'affirment des ONG et l'Ukraine.