Guerre en Ukraine: le commandant en chef de l'armée ukrainienne dit s'attendre à une attaque russe sur Kiev début 2023

"Je ne doute pas qu'ils tenteront une nouvelle fois de prendre Kiev", a-t-il appuyé.

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a affirmé, dans cet entretien, "avoir fait tous les calculs : combien de chars, d'artillerie nous avons besoin et ainsi de suite" pour repousser cette éventuelle offensive.

Fin février, l'armée russe avait lancé l'invasion de l'Ukraine, avec comme objectif la prise rapide de Kiev par ses troupes lancées notamment du Bélarus voisin, au nord.

Les forces russes avaient été maintenues à quelques dizaines de kilomètres de la capitale ukrainienne, avant de se retirer complètement de la région fin mars-début avril, une victoire pour l'armée ukrainienne.

Pour M. Zaloujny, un autre "problème" actuel pour son armée est de "tenir la ligne" de front actuelle, qui s'etend du Sud à l'Est, "et ne plus perdre de terrain", après avoir chassé les Russes en septembre de la région de Kharkiv (nord-est) et de Kherson début novembre (sud).

Selon le chef de l'armée ukrainienne, les Russes bombardent par ailleurs les infrastructures énergétiques du pays depuis octobre après une série de revers humiliants car "ils ont besoin de temps" pour "rassembler leurs ressources" humaines et militaires dans l'optique d'une nouvelle offensive d'ampleur dans les prochains mois.

Le réseau énergétique national est "sur un fil", a-t-il aussi relevé à The Economist, jugeant "possible" qu'il soit mis entièrement hors d'usage par de nouvelles frappes russes de missiles et de drones.

Ces frappes provoquent quotidiennement des coupures d'électricité importantes dans tout le pays, laissant plusieurs millions d'Ukrainiens dans le froid et dans l'obscurité, en pleine période hivernale.