Pierre-Louis Loubet et Nicolas Gilsoul nominés par M-Sport pour les 13 rallyes en 2023

C'est désormais officiel: M-Sport vient de confirmer que le Corse de 25 ans Pierre-Louis Loubet et son nouvel équipier belge Nicolas Gilsoul seront les équipiers d'Ott Tanak et Martin Jarveoja sur les treize manches du Championnat du Monde 2023. Un rêve devenu réalité pour le fils de l'ancien champion d'Europe des rallyes et un retour au sommet dans un excellent contexte pour l'équipier liégeois.