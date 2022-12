Sommet européen: la Pologne lève ses réticences qui bloquaient l'aide à l'Ukraine

La Pologne avait remis en question mercredi soir un pré-accord en quatre volets annoncé en début de semaine par la présidence tchèque du Conseil de l'UE. Celui-ci avait permis de lever les vétos de la Hongrie à la taxation minimale des multinationales et au plan d'aide de 18 milliards d'euros à l'Ukraine, en échange d'une perspective pour Budapest de recevoir, à terme et sous conditions, ses fonds de relance post-covid et de voir geler moins de fonds de cohésion que ce qui était initialement proposé par la Commission.