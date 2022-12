Guerre en Ukraine: Macron veut appeler Poutine sur les attaques de drones et la sécurité des centrales

"Je compte appeler sur ce sujet le président Poutine parce que très clairement ces attaques (..) pour une bonne partie d'entre elles ce sont des crimes de guerre, elles (visent) des infrastructures civiles, des civils eux-mêmes", a-t-il dit.

"Ca n'est pas la nature de l'opération spéciale qu'il avait lancée, de la guerre qu'il avait lancée au début, qui était une conquête territoriale", a-t-il ajouté.

Le président français et le Premier ministre cambodgien Hun Sen, président en exercice de l'ASEAN, ont appelé mardi à "l'arrêt immédiat des frappes aériennes et des attaques de drones contre les populations et les infrastructures civiles ukrainiennes".

"Je voudrais que sur cet appel, on arrive à convaincre certaines puissances, la Chine, l'Inde et d'autres de nous rejoindre et de mettre la pression sur la Russie", a poursuivi le chef de l'Etat.

Le président français est aussi impliqué dans les négociations, autour de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), pour sécuriser cinq centrales nucléaires d'Ukraine, y compris celle de Zaporijjia occupée par l'armée russe.

"Je veux qu'on puisse obtenir complètement le retrait des armes lourdes, des armes légères et des forces armées. On est assez proches de l'obtenir", a-t-il dit, sans plus de précisions.

"Au moment où ce sera mûr, j'appellerai le président Poutine pour essayer d'aider à finaliser ces accords", a-t-il ajouté.