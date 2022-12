Corruption: le Qatar met en garde contre "l'impact négatif" des mesures européennes

"La décision d'imposer au Qatar une restriction aussi discriminatoire, limitant le dialogue et la coopération avant la fin de la procédure judiciaire, aura un effet négatif sur la coopération régionale et mondiale en matière de sécurité, ainsi que sur les discussions en cours sur la rareté et la sécurité énergétiques mondiales", a-t-il affirmé dans un communiqué.