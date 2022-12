D'un spectacle dans un abri anti-aérien à... l'Eurovision: voici le duo qui représentera l'Ukraine au prochain concours (VIDEO)

Le titre que Tvorchi interprètera s'appelle Coeur d'acier (Heart of Steel). Il s'agit de la première chanson à être confirmée pour la prochaine édition de l'Eurovision qui se tiendra à Liverpool. La chanson pop anglophone s'est imposée face à neuf concurrents lors d'un spectacle en direct d'une station de métro dans la capitale Kiev, qui fait office de bunker anti-aérien depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pendant le spectacle, on pouvait entendre le bruit des métros qui arrivaient en station et qui repartaient.