Invasion de l'Ukraine: le Canada va saisir des actifs de l'oligarque russe Abramovitch

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly doit maintenant "présenter une demande au tribunal pour confisquer définitivement" les actifs de la société Granite Capital Holdings appartenant au milliardaire russe. Si la justice canadienne approuve cette demande, les fonds seront utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine.

"Les oligarques de Poutine sont complices de l'invasion illégale et barbare de l'Ukraine par la Russie", a déclaré la vice-Première ministre du Canada Chrystia Freeland dans un communiqué.

"Le Canada ne sera pas un refuge pour leurs biens mal acquis et l'annonce d'aujourd'hui démontre notre détermination à faire en sorte que les élites de la Russie paient le prix de leur soutien au régime brutal de Poutine", a-t-elle ajouté.

Le Canada a été le deuxième pays après le Royaume-Uni à sanctionner M. Abramovitch, ancien propriétaire du club anglais de football de Chelsea, en mars. L'Union européenne a elle aussi sanctionné M. Abramovitch.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1.500 personnes et entités en Russie, en Ukraine et au Bélarus.