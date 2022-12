Le Parlement européen invite Elon Musk à témoigner

Le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'obliger l'homme le plus riche du monde à se présenter devant lui, et sa réponse n'était pas immédiatement connue. Elon Musk, patron notamment du fabriquant de voitures électriques Tesla, a suscité des bouleversements et des controverses depuis qu'il a racheté Twitter en octobre, pour 44 milliards de dollars. Après avoir licencié la moitié du personnel de l'entreprise, rétabli le compte de l'ancien président américain Donald Trump, abandonné une politique contre la désinformation sur le Covid-19, banni - puis réintégré - certains journalistes et brièvement bloqué les références à des plateformes rivales sur Twitter, il s'est attiré l'attention des décideurs politiques aux Etats-Unis et en Europe.