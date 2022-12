Guerre en Ukraine : le New York Times a identifié les militaires russes responsables des exécutions de civils à Boutcha

Le corps d'un homme, les poignets attachés derrière le dos, gît dans une rue de Bucha, au nord-ouest de la capitale Kiev, le 2 avril 2022 ©AFP or licensors

Si Kiev a directement accusé la Russie d’avoir massacré les habitants de Boutcha, parlant de génocide et de crimes de guerre, les Russes ont toujours nié être responsables de la mort de ces civils.

Cependant, le New York Times, après une enquête de huit mois, a réussi à prouver l’implication des troupes de Poutine dans l’exécution des habitants de la petite ville ukrainienne. C’est en partie grâce à des appels téléphoniques, passés depuis les portables des victimes ukrainiennes, que le média américain a identifié le régiment de militaires responsables des exécutions sommaires perpétrées dans les rues de Boutcha. Il s’agit, selon le NYT, du 234e régiment d’assaut aérien. 36 victimes ont été identifiées au cours de l’enquête.

”Les soldats russes ont interrogé et exécuté des hommes non armés. Ils ont tué des gens sur leur passage, notamment des enfants fuyant avec leur famille, des villageois allant faire leurs courses ou rentrant simplement chez eux à bicyclette”, rappelle le journal, qui souligne que les responsables de ces massacres pourraient se retrouver devant la Cour pénale internationale de La Haye, la juridiction apte à juger les crimes les plus graves, dont ceux de guerre et les génocides.